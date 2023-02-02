Антонов: ДНСВ и космос являются единственными направлениями диалога с США

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и сотрудничество по космосу являются единственными направлениями, по которым пока идет диалог Кремля с США. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат указал, что на данный момент в отношениях России и Белого дома сохранилось лишь эти два направления. При этом он отметил, что они «с изъянами».
Ранее Антонов напомнил, что Россия безукоризненно сохраняет приверженность целям ДСНВ на протяжении всех лет, в отличие от Вашингтона. По его словам, без пересмотра линии США на нанесение стратегического поражения РФ подвижки в сфере контроля над вооружениями невозможны.