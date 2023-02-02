Минобороны Британии назвало отказ передавать Киеву истребители неокончательным решением

Великобритания еще не приняла окончательного решения относительно поставок собственных истребителей Украине. Глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что сейчас поставка самолетов будет неправильным подходом.
Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунака ранее заявил, что Лондон считает нецелесообразным в данный период предоставлять Киеву истребители. Британия планирует и дальше обсуждать со своими союзниками вопросы относительно поддержки Вооруженных сил Украины.
Бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон ранее призвал отправить Киеву истребители. Он назвал это решение правильным.