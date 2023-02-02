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Лариса Долина до сих пор не пережила смерть Юлии Началовой

Шоу-бизнес
Лариса Долина до сих пор не пережила смерть Юлии Началовой

Певица Лариса Долина призналась, что до сих пор не может пережить смерть ее коллеги Юлии Началовой. По словам артистки, она все еще скучает по талантливой исполнительнице.

Народная артистка России почтила память Юлии Началовой по случаю ее Дня Рождения. Долина написала трогательный пост в своем Telegram-канале, чем сильно растрогала своих подписчиков.

Певица рассказала, что не может пережить смерть Началовой, которая погибла четыре года назад. Долина призналась, что ее душа плачет, а в голове не укладывается тот факт, что Юлии Началовой, которой 31 января могло исполниться 42 года, нет в живых.
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