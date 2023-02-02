Онлайн-трекеры транспорта Петербурга перестали работать 1 февраля

Сервис «Яндекс. Карты» перестал показывать движение общественного транспорта на картах Санкт-Петербурга вечером 1 февраля. Инцидент возник по вине Смольного, сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Собеседник из администрации города сообщил, что не работают все цифровые сервисы общественного транспорта Петербурга. Диспетчеры не видят троллейбусы, трамваи и автобусы, которые находятся на линии. Сроки устранения проблемы на данный момент неизвестны.
Сбой прокомментировали в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Городской транспортный портал Санкт-Петербурга временно не предоставляет сведений о текущем положении транспорта. Причиной масштабного инцидента называют сбой в работе распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти.