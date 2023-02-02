Эрдоган заявил о продолжении сотрудничества с Путиным по зерну нуждающимся странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным по безвозмездной доставке зерна нуждающимся странам. Об этом он заявил в интервью телеканалу TRT.
«У нас есть договоренность с уважаемым господином Путиным. Он мне сказал, что готов отправить зерно бесплатно», – заявил Эрдоган.
Турецкий лидер заверил российского коллегу в готовности «сделать из этого зерна муку» и доставить нуждающимся странам. Кроме того, «возможны и поставки удобрения», добавил Эрдоган.
Президент Турции ранее говорил, что договорился с Путиным о возможности бесплатно отправить в голодающие страны Африки российское зерно и удобрения. В начале сентября 2022 года президент РФ указывал, что большая часть украинского зерна вывозится в страны Запада, а не в нуждающиеся государства Африки. Путин подчеркивал, что Россия готова безвозмездно поставить беднейшим странам зерно, которое полагалось им в рамках зерновой сделки.