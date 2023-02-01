Госдума рассмотрит инициативу Пригожина по ужесточению правил выезда чиновников за границу

Вопрос об ужесточении правил выезда российских чиновников за границу будет вынесен на обсуждение депутатов. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Таким образом, Пискарев согласился, что инициатива, выдвинутая ранее предпринимателем Евгений Пригожиным, заслуживает особого внимания. В ближайшее время возможность внесения изменений в законодательство обсудят в Госдуме.
Напомним, ранее бизнесмен предложил ввести ограничение для депутатов и чиновников на выезд из страны на время проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, предприниматель призвал ужесточить контроль за этическим поведением российских политиков.