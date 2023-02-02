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Госдеп потребовал возобновить инспекции США на объекты России в рамках ДСНВ

Политика
Госдеп потребовал возобновить инспекции США на объекты России в рамках ДСНВ

Государственный департамент призвал Россию возобновить возможность для американских инспекций на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

По его словам, Вашингтон позволяет России проводить такие проверки на американских объектах. Инспекции происходили в течение многих лет. Патель рассказал об этом во время брифинга.

Заместитель представителя Госдепа также подчеркнул, что речь идет о созыве совместной консультационной комиссии. Ничто не мешает российским специалистам посетить США и провести инспекции.
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