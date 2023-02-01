Эрдоган: поставки танков на Украину выгодны лишь оружейным баронам

Поставками танков Запад никак не способствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TRT.
Эрдоган отметил, что подобные действия со стороны коллективного Запада лишу усугубляют ситуацию вокруг Украины. Кроме того, он уверен, что поставки танков выгодны лишь оружейным баронам, которые, вероятно, их и пролоббировали.
Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия на Украину лишь затягивают конфликт и никак не способствуют его мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что, поддерживая киевский режим оружием, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте.