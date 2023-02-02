США стали чаще отказывать украинцам в выдаче краткосрочных виз

Количество отказов в выдаче краткосрочных виз на въезд в США украинцам выросло до 41%. Россиянам американские власти стали отказывать реже, следует из опубликованной Государственным департаментом США статистики.
Число отказов в выдаче визы украинским гражданам выросло с 15% в 2021 году до 41% в 2022 году. В то же время число отказов для россиян уменьшилось с 29% до 26%.
Статистика касается неиммиграционных виз категории В. Они выдаются для краткосрочного пребывания на территории США. Виза предполагает подкатегорию В-1 для поездок с туристическими и деловыми целями, а также подкатегорию В-2 для посещения страны с целью лечения.