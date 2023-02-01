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Посол Антонов: Запад избрал политику «поддержания контролируемого накала» на Украине

Политика
Посол Антонов: Запад избрал политику «поддержания контролируемого накала» на Украине

Соединенные Штаты не заинтересованы в урегулировании украинского конфликта, они стремятся лишь «поддерживать контролируемый накал». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

В эфире программы «Большая игра» дипломат отметил, что Белый дом с самого начала конфликта не заинтересован в его окончании. Запад и дальше будет накачивать украинскую армию вооружением, чтобы поддерживать напряженность на территории Украины как можно дольше.

По словам Антонова, американцы прекрасно понимают, что победить в противостоянии с Россией только кровью украинцев не получится. Однако сбрасывать градус напряженность там также никто не намерен.
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