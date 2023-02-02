Скончалась бабушка бывшей участницы «Дома-2» Ефременковой

Скончалась бабушка бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Юлии Ефременковой. Женщина заменила звезде родную мать.
Бабушка знаменитости в январе оказалась в больнице. Звезда плакала от бессилья после информации от врачей об ухудшении состояния женщины, которую Ефременкова всегда называла мамой.
«Сегодня в 18.05 моей мамочки не стало. Она решила уйти. Я пока просто ничего не понимаю. Спи спокойно, моя девочка, пусть земля тебе будет пухом», — написала знаменитость на своих страницах в социальных сетях.
Ранее скончалась участница «Дома-2» Анастасия Кочервей. Ее тело нашли в Финском заливе, в который она попала еще живой. Согласно информации СМИ, перед смертью девушка употребляла запрещенные вещества.