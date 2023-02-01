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Полянский о будущих заседаниях СБ ООН: мы к этому готовы, нам есть что сказать

Политика
Полянский о будущих заседаниях СБ ООН: мы к этому готовы, нам есть что сказать

Москва готова к будущим заседаниям Совета Безопасности ООН, ей есть что сказать. Об этом в личном Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, сейчас «у руля» Совбеза ООН встают мальтийцы. В этом месяце ожидается большое количество мероприятий, в том числе по кризису на Украине.

На 24 февраля западные страны призвали провести заседание по случаю годовщины специальной военной операции. При этом 6 февраля эти государства намерены провести встречу по гуманитарным аспектам конфликта.

Полянский также подчеркнул, что Россия в долгу не останется. На 8 февраля Москва запросила заседание по перспективам мирного решения столкновения на фоне нарастающей передачи западного оружия. Также будет уделено внимание годовщине подписания минских договоренностей.
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