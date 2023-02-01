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Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Сочи

Происшествия
Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Сочи

Два человека пострадали в результате столкновения между пассажирским автобусом и легковой машиной в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, авария случилась вечером в среду, 1 февраля. Инцидент произошел на улице Донская. Водитель легковушки Ford Mustang не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом.

Согласно предварительным сведениям, из-за аварии водитель и пассажир легкового автомобиля оказались в больнице. Медицинские работники также осматривают трех пассажиров автобуса. На месте инцидента продолжает работать Госавтоинспекция.
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