Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса с легковушкой в Сочи

Два человека пострадали в результате столкновения между пассажирским автобусом и легковой машиной в Сочи. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, авария случилась вечером в среду, 1 февраля. Инцидент произошел на улице Донская. Водитель легковушки Ford Mustang не справился с управлением и допустил столкновение с пассажирским автобусом.
Согласно предварительным сведениям, из-за аварии водитель и пассажир легкового автомобиля оказались в больнице. Медицинские работники также осматривают трех пассажиров автобуса. На месте инцидента продолжает работать Госавтоинспекция.