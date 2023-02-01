Мужчина в Краснодарском крае получил 15 лет за двойное убийство и хранение взрывчатки

По информации следствия, в июле 2022 года молодой человек пребывал в гостях у своих друзей. В ходе застолья между молодыми людьми вспыхнул конфликт, подсудимого избили и выгнали из жилища. Не простив обиды, тот вернулся с ружьем и произвел по выстрелу в каждого мужчину. От полученных ранений они скончались.