Путин назначил Артюхова ответственным за стратегию реализации молодежной политики

Президент России Владимир Путин назначил главу ЯНАО Дмитрия Артюхова ответственным за разработку Стратегии молодежной политики в России до 2030 года. Соответствующий документ опубликован на сайте kremlin.ru, сообщает «Ямал-медиа».
Проследить за исполнением поручения Путин назначил премьера Михаила Мишустина и губернатора ЯНАО Артюхова. Проект должен быть подготовлен до 1 декабря.
В декабре минувшего года Артюхов на заседании Госсовета по молодежной политике выдвинул ряд инициатив. Он предложил открыть центр подготовки сотрудников для «Движения первых», развивать программу «Регион для молодых», продолжить работу над проектом «Университетские профильные смены», создать программу молодежной социальной профилактики и сформировать в регионах подразделения, ответственные за проведение молодежной политики.