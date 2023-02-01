Путин назначил Артюхова ответственным за стратегию реализации молодежной политики

В декабре минувшего года Артюхов на заседании Госсовета по молодежной политике выдвинул ряд инициатив. Он предложил открыть центр подготовки сотрудников для «Движения первых», развивать программу «Регион для молодых», продолжить работу над проектом «Университетские профильные смены», создать программу молодежной социальной профилактики и сформировать в регионах подразделения, ответственные за проведение молодежной политики.