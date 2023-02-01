Эрдоган: Анкара сейчас не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны все еще не собирается ратифицировать протокол по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Причина этого заключается в том, что Стокгольм и Хельсинки не выполнили условия, которые поставила Анкара.