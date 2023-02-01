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Эрдоган: Анкара сейчас не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО

Политика
Эрдоган: Анкара сейчас не смотрит положительно на заявку Швеции по членству в НАТО

Анкара в данный момент не смотрит положительно на заявку Стокгольма по членству в Североатлантическом альянсе. Этой информацией поделился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, на заявку Финляндии Турция может ответить положительно. Для этого Хельсинки необходимо занять адекватную позицию в отношениях с Анкарой.

Ранее глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что парламент страны все еще не собирается ратифицировать протокол по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Причина этого заключается в том, что Стокгольм и Хельсинки не выполнили условия, которые поставила Анкара.
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