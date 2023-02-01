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Уфолог Сенькин: инопланетяне могут помочь человечеству сохранить ресурсы Земли

Общество
Уфолог Сенькин: инопланетяне могут помочь человечеству сохранить ресурсы Земли

Инопланетяне могут поделиться с людьми технологиями для разумного использования и восстановления природных ресурсов Земли. Таким мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился уфолог Юрий Сенькин.

«Я думаю, они могут показать нам технологии, которые способствуют восстановлению ресурсов. Чтобы не было голода, и планета Земля не стала непригодной для жизни», – считает уфолог.

Сенькин напомнил, что условия для сельского хозяйства на Земле довольно рискованные. Это влияет на цены и потребление. Инопланетяне могли бы передать человечеству технологии, которые позволят не зависеть от погодных условий, пояснил уфолог.

Эксперт утверждает, что рано или поздно люди откажутся от употребления мяса, поскольку это негуманно и неэкономно. По мнению Сенькина, в будущем могут появиться «другие виды продуктов», позволяющих «сохранять в организме энергию» долгое время.
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