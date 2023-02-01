Reuters: европейские санкции не дали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Санкции, введенные Европейским союзом против России, не дали норвежской нефтегазовой компании Equinor помочь в расследовании взрывов на нитках газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters.
МИД Норвегии предупредил, что работа с «Северными потоками» будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики и санкционных правил Евросоюза. Кроме того, пул ремонтного оборудования Pipeline Repair and Subsea Intervention не сможет посодействовать расследованию подрыва трубопроводов.
Ранее сообщалось, что ведущий Fox News Такер Карлсон указал на возможных виновных в диверсии на «Северных потоках». Ими могут быть сотрудники Белого дома.