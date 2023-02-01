Reuters: европейские санкции не дали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

МИД Норвегии предупредил, что работа с «Северными потоками» будет нарушением предписаний королевства в области санкционной политики и санкционных правил Евросоюза. Кроме того, пул ремонтного оборудования Pipeline Repair and Subsea Intervention не сможет посодействовать расследованию подрыва трубопроводов.