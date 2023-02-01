Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Политика милитаризации Украины, которую проводят страны НАТО, может спровоцировать военное столкновение ядерных держав, сообщила ранее российская делегация в ООН. Дипломаты также подчеркнули, что ВСУ используют западное вооружение для обстрелов мирного населения в Донбассе.