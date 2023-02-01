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Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Политика
Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации вокруг Украины на 8 февраля. Об этом сообщил председатель Совбеза.

Председателем СБ ООН в феврале является Мальта. Не уточняется, в каком формате пройдет встреча.

Политика милитаризации Украины, которую проводят страны НАТО, может спровоцировать военное столкновение ядерных держав, сообщила ранее российская делегация в ООН. Дипломаты также подчеркнули, что ВСУ используют западное вооружение для обстрелов мирного населения в Донбассе.
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