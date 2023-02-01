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В горящем складе в подмосковном Нахабине находится пластик

Происшествия
В горящем складе в подмосковном Нахабине находится пластик

Охваченный огнем склад в Нахабино является местом для хранения пластика. Об этом передали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 20:28 среды. Возгорание произошло по адресу: городской округ Красногорск, поселок Нахабино, дом 1 стр1.

«По предварительным данным, внутри находится вторсырье, пластик», — указывает ведомство.

На момент прибытия пожарных площадь возгорания составляла 700 «квадратов». К 21:04 она выросла в два раза — до 1,4 тысячи квадратов. Огонь тушат 37 человек и 11 единиц спецтехники.
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