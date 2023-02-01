Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения прошли на его Родине

Весь мир
Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения прошли на его Родине

Додома, 1 февраля. Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения Таримо Немес Раймонда прошли на его Родине.

Тело штурмовика прибыло в республику 27 января. Затем оно было передано семье мужчины, которая проживает в Дар-эс-Саламе.

Траурное мероприятие прошло близ деревни Касьето в области Мбея. Участниками церемонии прощания стали близкие и друзья Таримо Немес Раймонда. Тетя танзанийца рассказала журналистам, что он был ответственным человеком:

«Он строил дом и всегда мечтал поддерживать семью. Хорошо учился и старался помогать людям. Я рада, что получила возможность похоронить его».

Таримо Немес Раймонда приехал в Россию для учебы в Технологическом университете МИРЭА. Однако за совершенные правонарушения он попал в колонию.

Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения прошли на его Родине

Во время отбывания тюремного срока танзаниец получил предложение вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться сражаться за суверенитет Донбасса. Мужчина согласился и поехал на фронт в составе «музыкантов» под позывным Мбеа.

Штурмовик погиб 24 октября на Бахмутском направлении при выполнении боевой задачи. В последнем сражении он попал под артиллерийский удар ВСУ.

Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения прошли на его Родине

Командование ЧВК «Вагнер» высоко оценило подготовку Таримо. За доблестную службу он получил медаль «За отвагу» и Окопный крест ЧВК «Вагнер».

Сослуживцы простились с танзанийцем в часовне «музыкантов» в Горячем Ключе. Позднее его тело отправили на Родину.
Военкоры ФАН
Лучшие в аду