Додома, 1 февраля. Похороны погибшего под Бахмутом бойца ЧВК «Вагнер» танзанийского происхождения Таримо Немес Раймонда прошли на его Родине.
Тело штурмовика прибыло в республику 27 января. Затем оно было передано семье мужчины, которая проживает в Дар-эс-Саламе.
Траурное мероприятие прошло близ деревни Касьето в области Мбея. Участниками церемонии прощания стали близкие и друзья Таримо Немес Раймонда. Тетя танзанийца рассказала журналистам, что он был ответственным человеком:
«Он строил дом и всегда мечтал поддерживать семью. Хорошо учился и старался помогать людям. Я рада, что получила возможность похоронить его».
Таримо Немес Раймонда приехал в Россию для учебы в Технологическом университете МИРЭА. Однако за совершенные правонарушения он попал в колонию.
Во время отбывания тюремного срока танзаниец получил предложение вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться сражаться за суверенитет Донбасса. Мужчина согласился и поехал на фронт в составе «музыкантов» под позывным Мбеа.
Штурмовик погиб 24 октября на Бахмутском направлении при выполнении боевой задачи. В последнем сражении он попал под артиллерийский удар ВСУ.
Командование ЧВК «Вагнер» высоко оценило подготовку Таримо. За доблестную службу он получил медаль «За отвагу» и Окопный крест ЧВК «Вагнер».
Сослуживцы простились с танзанийцем в часовне «музыкантов» в Горячем Ключе. Позднее его тело отправили на Родину.