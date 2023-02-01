Лавров обсудил с внуком Шарля де Голля отношения между Россией и Францией

В МИД РФ подчеркнули, что тезисы и оценки, выдвигаемые Пьером де Голлем, высоко оценивают в России. Кроме того, Москва разделяет устремления общественника убедить Запад в отказе от гегемонистских идей в пользу нового, более справедливого миропорядка.