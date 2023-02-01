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Лавров обсудил с внуком Шарля де Голля отношения между Россией и Францией

Политика
Лавров обсудил с внуком Шарля де Голля отношения между Россией и Францией

В Москве прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и французского общественного деятеля, внука бывшего президента Франции Шарля де Голля, Пьера де Голля. Об этом сообщило издание Argumenti.ru.

По информации издания, собеседники обсудили основные процессы, происходящие сегодня в мире, а также отношения между Москвой и Парижем. Сейчас между двумя столицами существует напряжение.

В МИД РФ подчеркнули, что тезисы и оценки, выдвигаемые Пьером де Голлем, высоко оценивают в России. Кроме того, Москва разделяет устремления общественника убедить Запад в отказе от гегемонистских идей в пользу нового, более справедливого миропорядка.
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