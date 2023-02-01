Никки Хейли собирается бороться за пост президента США в 2024 году

Вашингтон, 1 февраля. Бывший постпред США в ООН Никки Хейли сообщила о своих планах баллотироваться на президентские выборы 2024 года. Она может стать первым представителем Республиканской партии, который составит конкуренцию Дональду Трампу в ходе предстоящего голосования.
Как стало известно журналистам, решение о выдвижении своей кандидатуры экс-губернатор Южной Каролины может сообщить уже на этой неделе. В то же время, как рассказали источники, знакомые с вопросом, официальное заявление Хейли планирует озвучить 15 февраля во время визита в Чарльстон.
Политологи отмечают, что большинство республиканцев, которые ранее сообщали о готовности участвовать в президентской гонке, включая губернатора Флориды Рона Десантиса, пока не сделали официальных заявлений. Это связано с возможной реакцией Дональда Трампа, позиции которого в партии до сих пор сильны.
«Вы же не хотите оказаться на ринге и получить удар от бывшего президента. Все сидят и ждут», — пояснил экс-советник Трампа Дэвид Урбан.
Некоторые республиканцы надеются, что Трамп может отказаться от участия в предстоящих выборах, однако многие рассматривают его как наиболее вероятного кандидата от республиканцев, учитывая высокий уровень поддержки среди партийного руководства и избирателей.
«Я не представляю, как он может проиграть праймериз», — сказал Урбан, говоря о Трампе.
Сама Хейли ранее заявляла, что не станет выдвигать свою кандидатуру в случае, если Дональд Трамп будет участвовать в президентской гонке, однако позже изменила свое решение, мотивировав это тем, что в стране чувствуется необходимость в «новом руководстве».