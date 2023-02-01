Никки Хейли собирается бороться за пост президента США в 2024 году

Как стало известно журналистам, решение о выдвижении своей кандидатуры экс-губернатор Южной Каролины может сообщить уже на этой неделе. В то же время, как рассказали источники, знакомые с вопросом, официальное заявление Хейли планирует озвучить 15 февраля во время визита в Чарльстон.