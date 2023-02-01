Вострецов: Лондон в ущерб британцам занимается чужими делами ради Вашингтона

По его мнению, если «ручные песики» США, в список которых входят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и другие политики, не уберут руки от Украины, то у них не получится долго греться в своих креслах. Это очевидно всем. При этом Вашингтон не сможет спасти их от разъяренных граждан.