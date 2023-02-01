Вострецов: Лондон в ущерб британцам занимается чужими делами ради Вашингтона

Великобритания в ущерб своим гражданам занимается делами других стран ради «американского господина». Об этом рассказал ФАН руководитель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Он так прокомментировал забастовку в Лондоне. Эта демонстрация стала самой большой за десятилетие. Причиной акции стал закон о минимальном уровне работы. Марш недовольных граждан прошел в центре столицы.
Вострецов предположил, что забастовка является лишь началом. «Безумное» правительство Великобритании не заботится о своих гражданах. Однако когда власти забывают о нуждах народа, люди начинают вспоминать об администрации.
По его мнению, если «ручные песики» США, в список которых входят президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и другие политики, не уберут руки от Украины, то у них не получится долго греться в своих креслах. Это очевидно всем. При этом Вашингтон не сможет спасти их от разъяренных граждан.