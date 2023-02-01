Полковник Магкрегор: Зеленский сбежит в Польшу после поражения Украины на поле боя

После своего неминуемого поражения, Украина распадется как государство, а президент Владимир Зеленский будет вынужден сбежать в Польшу. В этом уверен бывший советник главы Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник выразил мнение, что Украина сегодня стоит на грани поражения. Победа России – это лишь вопрос времени, и у Зеленского вместе с его командой не остается выбора, как искать направление для бегства. По словам Макгрегора, этим вариантом станет Польша.
Также полковник уверен, что западные спецслужбы и пресса нагло врут о незначительных успехах ВСУ на поле боя. Никаких перспектив у украинской армии на фронте нет, заключил он.