Полковник Магкрегор: Зеленский сбежит в Польшу после поражения Украины на поле боя

В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник выразил мнение, что Украина сегодня стоит на грани поражения. Победа России – это лишь вопрос времени, и у Зеленского вместе с его командой не остается выбора, как искать направление для бегства. По словам Макгрегора, этим вариантом станет Польша.