Белый дом выразил готовность к работе с Россией по исполнению ДСНВ-3

США по-прежнему готовы работать с Россией в вопросах относительно ДСНВ-3. Об этом сообщила координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности Белого дома Кара Аберкромби.
Зампомощника президента США выступила на мероприятие Ассоциации по контролю над вооружениями. Оно проходило под лозунгом «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями». Аберкромби отметила, что США «готовы работать конструктивно» с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3.
Ранее Госдеп направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением СНВ-3 якобы имеющее место «блокирование» Россией американских инспекций. Об этом сообщала газета Wall Street Journal.