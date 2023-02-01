Белый дом выразил готовность к работе с Россией по исполнению ДСНВ-3

Зампомощника президента США выступила на мероприятие Ассоциации по контролю над вооружениями. Оно проходило под лозунгом «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями». Аберкромби отметила, что США «готовы работать конструктивно» с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3.