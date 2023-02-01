США обвинили Россию в нарушении договора о сокращении ядерных арсеналов

На прошлой неделе высокопоставленные представители Республиканской партии обратились к администрации Байдена, призывая определить, соблюдает ли Россия условия соглашения. Участники комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам, сенаторы Роджер Уикер и Деб Фишер, а также конгрессмены Майк Роджерс и Дуг Ламборн выразили обеспокоенность по поводу прошлогоднего решения Москвы приостановить инспекции и отменить участие в двусторонних консультациях. Они призвали Белый дом привлечь Россию к ответственности за нарушение договора.