США обвинили Россию в нарушении договора о сокращении ядерных арсеналов

Вашингтон, 1 февраля. США обвинили Россию в невыполнении обязательств в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявили в американском Госдепартаменте.
В своем докладе конгрессу представители внешнеполитического ведомства сообщили, что Россия нарушила положения договора СНВ, не разрешив необходимые инспекции и отказавшись участвовать в совещаниях по соблюдению документа.
«Отказ России содействовать инспекционной деятельности мешает США осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями», — заявили в Госдепартаменте.
На прошлой неделе высокопоставленные представители Республиканской партии обратились к администрации Байдена, призывая определить, соблюдает ли Россия условия соглашения. Участники комитетов Сената и Палаты представителей по вооруженным силам, сенаторы Роджер Уикер и Деб Фишер, а также конгрессмены Майк Роджерс и Дуг Ламборн выразили обеспокоенность по поводу прошлогоднего решения Москвы приостановить инспекции и отменить участие в двусторонних консультациях. Они призвали Белый дом привлечь Россию к ответственности за нарушение договора.
Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва готовится к тому, что ДСНВ перестанет существовать.
«США в этом вопросе, как и вообще у них это заведено, фокусируются только на том, что считают приоритетным для себя. В данном случае — на требовании как можно скорее возобновить инспекции в рамках ДСНВ.
Собственно говоря, именно под это американская сторона подвязывала проведение сессии двусторонней консультативной комиссии в рамках договора. В условиях, когда ведомые США "соединенные силы Запада" уже перешли от гибридной войны против России к почти настоящей, это объективно невозможно», — подчеркнул он.
В свою очередь, официальные лица США во вторник, 31 января, заявили, что они по-прежнему привержены соглашению и призвали Россию вернуться к его соблюдению, разрешив возобновить инспекции и созвав переговоры. Они добавили, что российские инспекторы не столкнулись с какими-либо препятствиями при выезде в США.
«У России есть четкий путь к полному соблюдению (ДСНВ — Прим. ФАН). Соединенные Штаты по-прежнему готовы конструктивно сотрудничать с Россией для полного выполнения нового договора СНВ», — заявили в Госдепартаменте.
Нынешний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2021 году и рассчитан на пять лет. Согласно положениям документа, обе стороны обязались сократить количество развернутых ядерных боеголовок до 1550 единиц.