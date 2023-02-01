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ВВС ЦАР уничтожили группировку боевиков на севере страны

Весь мир
ВВС ЦАР уничтожили группировку боевиков на севере страны

Банги, 1 февраля. ВВС Центральноафриканской Республики уничтожили лагерь боевиков в префектуре Вакага на севере страны.

Подразделения Вооруженных сил ЦАР (FACA) обнаружили сосредоточение бандформирований в 11 километрах от города Гордил. Во взаимодействии с авиационной группой, дежурившей в небе, бойцы передали точные координаты убежища и ликвидировали радикалов.

В операции принял участие истребитель-штурмовик L-39 «Альбатрос», который поступил на баланс ВВС республики в августе 2022 года. При непосредственном участии РФ ООН смягчило эмбарго на поставку техники и боеприпасов в страну.

Правительственные войска постепенно восстанавливают конституционный порядок на всей территории республики. Победы стали возможны после начала военно-технического сотрудничества между Москвой и Банги.

Отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер», оказывают консультативную поддержку национальной армии ЦАР. Благодаря деятельности российских инструкторов бойцы FACA провели ряд успешных рейдов против террористов на севере страны.

Ранее жители города Буар поблагодарили представителей вооруженных сил республики. Центральноафриканцы отметили качественную работу военнослужащих, которые смогли добиться безопасности в регионе благодаря слаженным действиям.
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