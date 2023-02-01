Русский дом в столице ЦАР отметил первую годовщину

Банги, 1 февраля. Сотрудники Русского дома отпраздновали первую годовщину с момента открытия российской гуманитарной миссии в Центральноафриканской Республике.
Работники учреждения показали всем желающим отечественную киноленту «Гранит». Над созданием картины, которая стала поистине международной, трудились мастера и специалисты из обеих стран.
В торжественных мероприятиях принял участие министр высшего образования ЦАР Лоран Сисса Магале. Чиновник поздравил всех присутствующих с тем, что в республике появилось место, где можно познакомиться с частью мировой цивилизации.
Сотрудники Русского дома в честь праздника провели лекцию о культуре и образовании в РФ. Центральноафриканские школьники познакомились с традициями и обычаями народов, проживающих на территории России.
Работники отечественной гуманитарной миссии принимают активное участие в жизни страны. Дипломаты организуют мастер-классы и занятия, свободные для посещения каждому гражданину республики.