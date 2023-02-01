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Русский дом в столице ЦАР отметил первую годовщину

Весь мир
Русский дом в столице ЦАР отметил первую годовщину

Банги, 1 февраля. Сотрудники Русского дома отпраздновали первую годовщину с момента открытия российской гуманитарной миссии в Центральноафриканской Республике.

Работники учреждения показали всем желающим отечественную киноленту «Гранит». Над созданием картины, которая стала поистине международной, трудились мастера и специалисты из обеих стран.

В торжественных мероприятиях принял участие министр высшего образования ЦАР Лоран Сисса Магале. Чиновник поздравил всех присутствующих с тем, что в республике появилось место, где можно познакомиться с частью мировой цивилизации.

Сотрудники Русского дома в честь праздника провели лекцию о культуре и образовании в РФ. Центральноафриканские школьники познакомились с традициями и обычаями народов, проживающих на территории России.

Работники отечественной гуманитарной миссии принимают активное участие в жизни страны. Дипломаты организуют мастер-классы и занятия, свободные для посещения каждому гражданину республики.

Так, сотрудники Русского дома запустили цикл лекций об истории России для юных центральноафриканцев. Кроме того, накануне Нового года дипломаты подарили жителям столицы ЦАР елку — главный символ праздника.
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