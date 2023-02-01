Военным пенсионерам СНГ отказано в выплате пенсий

Правительство Российской Федерации считает, что соглашения от 15 мая 1992 г. были направлены на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР до принятия государствами — участниками СНГ своих законов по вопросу пенсионного обеспечения военных пенсионеров. За 30 лет в этих странах сформировано национальное законодательство по этому вопросу, а значит, Россия свою задачу по обеспечению пенсионных прав уволенных военнослужащих, на переходный период, выполнила.