Военным пенсионерам СНГ отказано в выплате пенсий

Правительство внесло в Госдуму законопроект «О денонсации РФ Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и государственного страхования военнослужащих государств — участников СНГ и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск, членов их семей и государственного страхования военнослужащих Пограничных войск государств — участников СНГ».
В документе говорится, что с 1 января 2023 года в России прекращает свое действие в «Соглашении о гарантиях прав граждан государств — участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 г., денонсированное Федеральным законом от 11июня 2022 г. No 175-ФЗ.».
В этом Соглашении был прописан порядок пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей и пограничников с семьями — стран участников СНГ. В Содружество на тот момент входило 11 стран, в том числе и Россия.
Согласно документу в случае переезда пенсионера на постоянное место жительство в другую страну, ему назначалась пенсия по нормам того государства куда он переехал жить, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращалось. Пенсионеру должны были зачесть все года службы.
Поскольку пенсионное обеспечение в России лучше, чем в остальных республиках СНГ, в страну потянулись люди со всего бывшего союза.
Вместе с обычными пенсионерами приезжали люди, которые не проходили военную службу не только в СССР, но и в России. Число этих людей в последние годы сильно увеличилось.
В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств — участников СНГ, размер пенсии оказался значительно ниже, и это вызывало и вызывает справедливые жалобы.
Получается, что Россия фактически осуществляет пенсионное обеспечение военнослужащих иностранных государств.
Правительство Российской Федерации считает, что соглашения от 15 мая 1992 г. были направлены на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР до принятия государствами — участниками СНГ своих законов по вопросу пенсионного обеспечения военных пенсионеров. За 30 лет в этих странах сформировано национальное законодательство по этому вопросу, а значит, Россия свою задачу по обеспечению пенсионных прав уволенных военнослужащих, на переходный период, выполнила.
Депутат Государственной думы Сергей Алтухов прокомментировал ситуацию для ФАН:
«Денонсация соглашения связана с тем, что увеличилось количество случаев выплаты госорганами России пенсий лицам, не проходившим военную службу ни в СССР, ни в Российской Федерации. А у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на постоянное место жительство на территорию одного из государств — участников СНГ, размер пенсии оказывается значительно ниже, что вызывает справедливые жалобы. В случае принятия законопроекта, у военных пенсионеров появится возможность сохранить за собой российские выплаты, если уедут, например, к детям в Казахстан или Армению. Считаю, что это справедливо» - рассказал политик.
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