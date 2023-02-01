Принц Гарри потратил на охрану все наследство покойной принцессы Дианы

Принцесса Диана оставила своим сыновьям в наследство многомиллионное состояние. Однако принц Гарри все потратил на охрану своей семьи и теперь зарабатывает на жизнь скандальными интервью и книгами, разоблачающими королевскую семью.
Уже ни для кого не секрет, что скандальные мемуары принца Гарри были написаны не с целью раскрыть подробности суровой жизни в Букингемском дворце, а способ заработка. Так, гонорар за книгу «Запасной» составил 36 миллионов долларов, без учета процента с продаж, сообщают Дни.ру.
«Меня перестали финансировать в первом квартале 2020 года», – рассказал принц Гарри, что ему оставили без содержания после выдворения из королевской семьи.
Однако у наследника принцессы Дианы все же остались деньги от покойной матери. Эксперты насчитали сумму в 13 млн долларов. Оказалось, что только на оплату службы круглосуточной охраны обходится принцу Гари и его супруге Меган Маркл в 5 миллионов долларов ежегодно. Таким образом от наследства леди Ди уже ничего не осталось.