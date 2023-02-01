Принц Гарри потратил на охрану все наследство покойной принцессы Дианы

Однако у наследника принцессы Дианы все же остались деньги от покойной матери. Эксперты насчитали сумму в 13 млн долларов. Оказалось, что только на оплату службы круглосуточной охраны обходится принцу Гари и его супруге Меган Маркл в 5 миллионов долларов ежегодно. Таким образом от наследства леди Ди уже ничего не осталось.