Психолог Ульянова объяснила, почему дети часто обманывают родителей

Порой дети не понимают, что солгали в чем-то своим родителям, а кто-то это делает нарочно. В чем причина такого поведения и почему ребенок часто обманывает взрослых, рассказала психолог Ксения Ульянова корреспонденту ФАН.
Существует несколько типов обмана, поэтому нужно понимать в каком возрасте ребенок вам лжет. Например, если дети дошкольного возраста пытались где-то сказать неправду, то в большинстве случаев они фантазируют, нежели осознанно обманывают.
«Ребенок еще не до конца понимает правила игры. Родитель должен уже осознавать, что его пример в будущем будет закладываться в поведение ребенка. Часто бывает так, что мы сами становимся некими такими воспитателями маленьких врушек в мелочах, пытаясь обхитрить наших детей, думая то это не будет нести никаких последствий, а зря дети наблюдательны», — рассказала психолог.
Если ребенок понял, что родители допускают ложь со своей стороны даже в незначительных мелочах, то дети все равно принимают такую модель поведения за должное. Но если маленький ребенок обманывает родителей в каких-то поступках, требующих похвалы и награды, то зачастую им не хватает внимания от взрослых.
Но иногда дети школьного и дошкольного возраста врут взрослым, чтобы избежать неприятности. Если ребенок воспитывался в строгой семье, то ложь для него будет единственным спасением от наказания, ему проще обмануть родителей, чем сказать правду.
«Здесь важно пересмотреть методы воспитания, потому что страх у ребенка — это ненормальное отношение и в будущем ребенок может быть замкнут. Он может уже достаточно по-серьезному обманывать и не раскрывать свои чувства и мысли, потому что в нем будет сидеть ощущение, что если он что-то скажет не то — последует наказание», — подчеркнула специалист.
Если говорить про повзрослевших детей, то в этом возрасте ребенок обманывает осознанно. Он понимает. Что лгать — это плохо и подрывает доверие к нему. Однако есть причины, почему дети все равно продолжают допускать ложь со своей стороны.
«Начинается школьный период, и здесь тоже очень важно найти свое место в этой системе. Ребенку хочется нравиться сверстникам, ему хочется быть принятым, и он может где-то фантазировать про свои успехи, как-то обманывать насчет своих достижений, важно здесь посмотреть, насколько ребенок сумеет интегрироваться в ту среду, куда он попал», — прокомментировала эксперт.
Также психолог рассказала, что у детей школьного возраста бывает расхождение в понимании что правильно, а что нет. Например, есть разные правила в семье. Мама говорит ребенку, что оценки это не главное, а отец считает наоборот. И в данной ситуации ребенку сложно выбрать, где правда.
«В таких случаях ложь может быть следствием того, что родители живут по разным правилам. Здесь важно, чтобы вся семья придерживалась определенной модели поведения, тогда ребенку будет значительно проще разобраться, где эти границы и что от него по итогу хотят», — заявила Ульянова.
Говоря о подростковом обмане, здесь дети лгут своим родителям, чтобы не делиться своей личной жизнью. Когда ребенок взрослеет, ему хочется какого-то уединения. Подросток может ложью замаскировать свои переживания. В данной ситуации родителям нужно правильно реагировать на поведение своего ребенка.
Что делать родителям, если они заметили систематический обман своих детей? Для начала нужно определить к какой группе относится ребенок.
«Если это ребенок маленький, то здесь разговоры могут быть в формате как раз того, что почему обманывать плохо, нужно убедить его, что он в безопасности. Важно понимать, что семья — это тыл и семья должна выступать именно как место безопасности», — подчеркнула специалист.
Если вы понимаете, что ребенок обманывает осознанно, то нужно объяснить ему, что ошибки — это не страшно и совершенные неправильные поступки не стоит прикрывать неправдой. Ульянова рассказала, что на данном этапе взросления, ребенок познает мир. Однако у детей может быть определенная цель, из-за которой он обманывает взрослых. Нужно понаблюдать за поведением и понять какая психологическая потребность стоит у ребенка. Здесь важно проанализировать и воспринять ложь как сигнал к тому, как вы можете помочь ему.
«Чтобы уменьшить количество обмана, важно выстроить одинаковые требования ко всем членам семьи, в том числе и к себе. Также отслеживать, насколько вы честны с этим миром. Определить границы, объяснить, почему обманывать это плохо и какие последствия могут быть за это. Посмотреть, какую можно создать для ребенка зону успешности, потому что часто в школьном возрасте ложь — это как раз желание быть лучшее и проявляться в этот мир. И зачастую, если ребенок не реализован, у него нет успехов, он фантазирует, обманывает и ищет способы, как ему завоевать доверие сверстников», — рассказала Ульянова.
Если ложь произошла и у вас состоялся диалог на эту тему, то вы должны, давая обратную связь, быть недовольны конкретным поступком, а не ребенком в целом. Если высказывать весь негатив на детей и оскорблять их личность за неправильные действия, то это плохо скажется на психоэмоциональном состоянии ребенка.
«Если ребенок, к примеру, признался в том, в чем ему было сложно рассказать, он до этого обманывал, то обязательно это проговорите, что это большой и важный шаг с его стороны, и вы это цените. Семья — это зона безопасности, когда ребенок это чувствует на всех этапах, то причин обманывать у него в семье будет все меньше и меньше», — подытожила эксперт.
Ранее психолог Ксения Ульянова назвала причины семейных скандалов во время выполнения школьных заданий.