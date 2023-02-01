Психолог Ульянова объяснила, почему дети часто обманывают родителей

Если вы понимаете, что ребенок обманывает осознанно, то нужно объяснить ему, что ошибки — это не страшно и совершенные неправильные поступки не стоит прикрывать неправдой. Ульянова рассказала, что на данном этапе взросления, ребенок познает мир. Однако у детей может быть определенная цель, из-за которой он обманывает взрослых. Нужно понаблюдать за поведением и понять какая психологическая потребность стоит у ребенка. Здесь важно проанализировать и воспринять ложь как сигнал к тому, как вы можете помочь ему.