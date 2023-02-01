«Он был похож на своих персонажей» — внучка Вячеслава Назарука об ушедшем дедушке

Своими творениями он бережно закладывал в детские души основы любви и милосердия, привнося в каждое мгновение жизни такие важные ценности, как честность, искренность и жизнерадостность. Прощание с легендой отечественной мультипликации состоялось в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице, где он лечился в последнее время и где провел последний день своей жизни. Художнику был 81 год.