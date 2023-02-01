«Он был похож на своих персонажей» — внучка Вячеслава Назарука об ушедшем дедушке

Кот Леопольд, Мамонтенок, Крошка Енот и многие другие знакомые нам с детства любимые герои мультфильмов надолго останутся в памяти поколений. Из жизни ушел легендарный художник-мультипликатор Вячеслав Назарук.
Своими творениями он бережно закладывал в детские души основы любви и милосердия, привнося в каждое мгновение жизни такие важные ценности, как честность, искренность и жизнерадостность. Прощание с легендой отечественной мультипликации состоялось в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице, где он лечился в последнее время и где провел последний день своей жизни. Художнику был 81 год.
«Он считал, что есть краски живые — те, которые из земли, из глины, из растений, а есть краски химические. Вот акрил американский — это химическая краска. Акрил быстро сохнет, им очень выгодно подмалевку делать. И когда кто-то делал подмалевку акрилом, у Вячеслава Михайловича было шестое чувство на мертвую краску. Он говорил: «Это мертвая краска. Рисуйте живыми красками», — рассказал ученик Вячеслава Назарука иллюстратор Вячеслав Люлько.
Внучка художника-иллюстратора Анастасия Касаб вспомнила, что дедушка дарил ей свои картины, а его любимым цветом на холсте был золотистый. Девушка уверена, что мультипликационные герои Назарука во многом с ним схожи.
«Он был похож на своих персонажей. Он был такой же добрый. Он старался эту доброту нести в мир, передавать другим людям. Очень был образованный. Он очень любил Россию, русскую историю», — поделилась Анастасия.
За созданный образ хозяина крылатой фразы «давайте жить дружно» — кота Леопольда — Вячеслав Михайлович Назарук был удостоен Госпремии СССР.