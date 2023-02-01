Азиза собирается сделать пластическую операцию перед венчанием с молодым супругом

Певица Азиза заявила о подготовке к венчанию с молодым супругом Александро Лортэ. Автор песен хочет прибегнуть к услугам пластического хирурга перед священным таинством.
Азиза и Лортэ связали себя узами брака в августе 2021 года. Теперь пара собирается пройти через таинство венчания.
«Мы подготовимся по всем канонам. Главное, выбрать именно тот день, который мы хотели. Оказывается, у православных есть такие дни, когда не венчают и не крестят», — рассказала 58-летняя певица Пятому каналу.
Артистка рассказала, что венчание состоится уже весной. Перед этим она собирается сделать пластическую операцию — блефаропластику, чтобы убрать лишнюю кожу на верхнем веке и сделать взгляд более выразительным.