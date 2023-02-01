Как банкротство предприятий и частных лиц влияет на экономику, обсудят в «Патриоте»

Министерство экономического развития России планирует расширить целевую аудиторию внесудебного банкротства. К процедуре получат доступ граждане, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, и при этом единственные доходы у них – выплаты социального характера: пенсии, пособия беременным женщинам и другие.
Также в министерстве планируют сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства, и обсуждают снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство.
Как банкротство предприятий и частных лиц влияет на экономику? Правда ли, что банкротятся даже предприятия военно-промышленного комплекса? Может ли процедура банкротства использоваться мошенниками для ухода от выплаты долгов? Какова динамика банкротств в России и в Петербурге, какие компании подпадают под процедуру чаще? Нужно ли ужесточать законодательство и повышать ответственность лиц и компаний за неисполнение обязательств?
На эти и другие вопросы в рамках программы «В десятку с Дмитрием Пановым» в студии медиацентра «Патриот» ответит Дмитрий Вячеславович Панов, депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России».
Гостями программы выступят:
- Анастасия Сергеевна Смирнова, заместитель руководителя отдела права «Объединенной консалтинговой группы»;
- Сергей Гарьевич Шеметович, руководитель отдела права, старший партнер «Объединенной консалтинговой группы».
Эфир состоится 2 февраля, в четверг, в 12:00.
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