Как банкротство предприятий и частных лиц влияет на экономику, обсудят в «Патриоте»

Как банкротство предприятий и частных лиц влияет на экономику? Правда ли, что банкротятся даже предприятия военно-промышленного комплекса? Может ли процедура банкротства использоваться мошенниками для ухода от выплаты долгов? Какова динамика банкротств в России и в Петербурге, какие компании подпадают под процедуру чаще? Нужно ли ужесточать законодательство и повышать ответственность лиц и компаний за неисполнение обязательств?