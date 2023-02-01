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Власти Норвегии рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты CV90

Армия
Власти Норвегии рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты CV90

Осло может отправить на Украину партию боевых машин пехоты CV90. Об этом говорится в сообщении минобороны Норвегии.

В военном ведомстве уточнили, что норвежские власти регулярно общаются с Киевом по вопросам возможных поставок вооружения. При этом новая поставка военной помощи для ВСУ может содержать БМП CV9030N.

«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно», — подчеркнул министр обороны страны Бьерн Арильд Грамм.

В настоящее время у норвежской армии числится 164 БМП данного типа. Все они оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой Bushmaster II.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии столкнулись с острой нехваткой медикаментов из-за их массовой отправки на Украину, передает Argumenti.ru.
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