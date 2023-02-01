Власти Норвегии рассматривают возможность передачи Украине боевых машин пехоты CV90

Осло может отправить на Украину партию боевых машин пехоты CV90. Об этом говорится в сообщении минобороны Норвегии.
В военном ведомстве уточнили, что норвежские власти регулярно общаются с Киевом по вопросам возможных поставок вооружения. При этом новая поставка военной помощи для ВСУ может содержать БМП CV9030N.
«Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно», — подчеркнул министр обороны страны Бьерн Арильд Грамм.
В настоящее время у норвежской армии числится 164 БМП данного типа. Все они оснащены 30-миллиметровой автоматической пушкой Bushmaster II.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии столкнулись с острой нехваткой медикаментов из-за их массовой отправки на Украину, передает Argumenti.ru.