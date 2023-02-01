Шесть сотрудников службы безопасности САР получили ранения в результате взрыва в Деръа

Шесть сотрудников службы внутренней безопасности Сирии получили ранения в результате взрыва двух бомб в провинции Деръа, пишет SANA со ссылкой на МВД арабской республики.
Инцидент произошел на трассе Аль-Музейриб – Аль-Ядуда. По данным СМИ, двое из шести пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полицейские патрули незамедлительно прибыли на место происшествия и доставили раненых в больницы. Расследование инцидента продолжается, власти намерены установить личности причастных к взрыву и привлечь их к ответственности.
Ранее стало известно о ликвидации высокопоставленного боевика террористической организации «Исламское государство»✱ (ИГ, запрещено в РФ) в городе Аль-Музейриб. Вместе с ним были уничтожены двое подельников.
Провинция Деръа стала одним из первых регионов в Сирии, охваченных беспорядками. В связи с этим там закрепилось большое число боевиков радикальных группировок. После того как Россия вступила в процесс урегулирования конфликта в САР, большую часть страны удалось освободить от террористов, а в Деръа был запущен процесс примирения бывших членов радикальных формирований с легитимными войсками. Таким образом, тысячи бывших боевиков сдали оружие.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация