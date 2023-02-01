Шесть сотрудников службы безопасности САР получили ранения в результате взрыва в Деръа

Провинция Деръа стала одним из первых регионов в Сирии, охваченных беспорядками. В связи с этим там закрепилось большое число боевиков радикальных группировок. После того как Россия вступила в процесс урегулирования конфликта в САР, большую часть страны удалось освободить от террористов, а в Деръа был запущен процесс примирения бывших членов радикальных формирований с легитимными войсками. Таким образом, тысячи бывших боевиков сдали оружие.