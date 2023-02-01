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Reuters: Германия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T для бундесвера

Армия
Reuters: Германия планирует закупить восемь систем ПВО IRIS-T для бундесвера

Немецкое правительство хочет купить для своих Вооруженных сил системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые ранее были отправлены Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, Берлин намерен приобрести средства ПВО в составе восьми единиц.

«Речь идет о системе средней дальности "земля-воздух", которую Берлин передал Киеву, но не приобрел для собственных сил», — сказано в публикации.

В документе минобороны Германии сказано, что покупка средств ПВО числится среди других запланированных закупок, которые далее отправят на одобрение парламента.
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