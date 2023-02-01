Бортпроводница рассказала, какие ошибки чаще всего совершают путешественники

Туристы довольно часто совершают ошибки, когда путешествуют самолетом. Наиболее распространенные из них перечислила блогер, работающая бортпроводницей.
По ее словам, вылетающие часто забывают проверять наличие паспорта перед отъездом в аэропорт. Документы, удостоверяющие личность, забывает минимум один пассажир на каждые два рейса, передает The Sun.
Помимо этого, путешественники оставляют вещи в аэропортах или в самолетах. Часто воздушное судно спешат приготовить к следующему вылету, поэтому оставленные вещи могут попросту не заметить.
Также бывают случаи, когда туристы забывают ставить необходимые прививки перед вылетом. Бортпроводница подчеркнула, что у авиакомпаний нет возможности делать их нуждающимся пассажирам.