Министр экономики Германии спрогнозировал вероятность скачков цен на газ

Хабек также заявил, что Германия будет обеспечена энергией в ближайшие годы, и это с учетом планов по отказу от угля к 2038 году. Однако, как отметил немецкий министр, пока все это озвучивается в «сослагательном наклонении», потому что соглашения по данному поводу заключено еще не было.