Министр экономики Германии спрогнозировал вероятность скачков цен на газ

Стоимость энергоресуров в текущем году не сократится, но Германия сможет избежать резких скачков цен, заявил вице-канцлер ФРГ, глава минэкономики Роберт Хабек по итогам заседания правительства.
По его словам, такое развитие событий возможно, если подземные хранилища газа будут достаточно заполнены после зимнего периода. Никто не может заранее это предсказать, однако, такой шанс есть.
Хабек также заявил, что Германия будет обеспечена энергией в ближайшие годы, и это с учетом планов по отказу от угля к 2038 году. Однако, как отметил немецкий министр, пока все это озвучивается в «сослагательном наклонении», потому что соглашения по данному поводу заключено еще не было.