Евгений Пригожин объявил об освобождении населенного пункта Сакко и Ванцетти бойцами ЧВК «Вагнер»

Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление сделал предприниматель Евгений Пригожин.
По словам бизнесмена, бойцы формирования достигли поставленной задачи 1 февраля 2023 года. Пресс-служба компании «Конкорд» приводит комментарий Пригожина.
«На фотографии — единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти», — подчеркнул предприниматель.
Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» опубликовали видео из освобожденного Благодатного. Как рассказал один из штурмовиков, это село полностью зачищено от киевских нацистов.