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Евгений Пригожин объявил об освобождении населенного пункта Сакко и Ванцетти бойцами ЧВК «Вагнер»

Общество
Евгений Пригожин объявил об освобождении населенного пункта Сакко и Ванцетти бойцами ЧВК «Вагнер»

Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление сделал предприниматель Евгений Пригожин.

По словам бизнесмена, бойцы формирования достигли поставленной задачи 1 февраля 2023 года. Пресс-служба компании «Конкорд» приводит комментарий Пригожина.

«На фотографии — единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти», — подчеркнул предприниматель.

Ранее сотрудники ЧВК «Вагнер» опубликовали видео из освобожденного Благодатного. Как рассказал один из штурмовиков, это село полностью зачищено от киевских нацистов.
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