МВФ призвал Аргентину следить за расходами

Буэнос-Айрес, 1 февраля. Международный валютный фонд (МВФ) призвал правительство Аргентины не предпринимать меры, которые могут подорвать цели совместной многомиллиардной программы. Об этом сообщил заместитель директора Департамента Западного полушария МВФ Найджел Чок.
Заявление представителя фонда было сделано после того, как правительство Аргентины объявило 18 января о выкупе облигаций на 1 млрд долларов, номинированных в иностранной валюте. Чок отметил, что МВФ предпочел бы, чтобы действия страны не подрывали достижение целей программы.
«У нас есть цели в программе по резервам. Резервов мало, и мы предпочли бы, чтобы не предпринимались действия, которые подрывают накопление резервов, предусмотренное нами в программе», — отметил Чок.
По данным местной брокерской компании Portfolio Personal Inversiones (PPI), правительство потратило около 404 млн долларов на рыночные покупки облигаций номинальной стоимостью более 1,1 млн долларов. Агентство Moody's назвало это «проблемным обменом», равносильным дефолту, в то время как S&P Global Ratings сочло такой шаг «оппортунистическим» и эквивалентным реструктуризации долга.
«Команда работала с аргентинскими властями над этим планом выкупа долга: сначала над его масштабами, над тем, как он работает, а затем над тем, как вписывается в программу», — заявил представитель МВФ, добавив, что планируется обзор программы для определения того, будет ли аргентинским властям выделена остальная часть денег.
По данным Центрального банка Аргентины, на 27 января валовые валютные резервы Аргентины составляют около 42,3 млрд долларов. По расчетам Moody's и PPI, чистые резервыстраны приближаются к 6 млрд долларов.
В Аргентине действует крупнейшая программа МВФ на сумму 44 млрд долларов. Страна получила около 24 млрд долларов, большая часть из которых была использована для погашения задолженности перед фондом от провалившейся программы 2018 года. Согласно целям программы, Аргентина должна накопить в этом году еще 4 млрд долларов в резервах.