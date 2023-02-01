МВФ призвал Аргентину следить за расходами

В Аргентине действует крупнейшая программа МВФ на сумму 44 млрд долларов. Страна получила около 24 млрд долларов, большая часть из которых была использована для погашения задолженности перед фондом от провалившейся программы 2018 года. Согласно целям программы, Аргентина должна накопить в этом году еще 4 млрд долларов в резервах.