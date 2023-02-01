Анна Линникова боялась за свою жизнь на конкурсе «Мисс Вселенная — 2023»

Модель Анна Линникова рассказала об угрозах во время конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2023». Уроженка Оренбурга сообщила, что ей грозили физической расправой граждане Украины.
Линникова рассказала о проблемах с самого начала участия в конкурсе. Украинские пользователи регулярно оскорбляли ее и угрожали. Кроме того, резкие заявления звучали и со стороны знакомых с Украины.
«В некоторые моменты мне действительно было страшно за свою жизнь, поскольку звучали угрозы физической расправы при условии моего выхода на сцену. Потом я немного успокоилась, поняв, что реальной силы такие слова не имеют», — поделилась Линникова в беседе с «Вечерней Москвой».
Модель рассказала, что в настоящее время она путешествует по Америке. Девушка до сих пор получает угрозы, поэтому ей приходится скрывать свое местоположение в Сети.