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На Украине призывник сбежал от службы в ВСУ и заблудился в горах

Происшествия
На Украине призывник сбежал от службы в ВСУ и заблудился в горах

Гражданин Украины, который пытался сбежать от призыва в Вооруженные силы республики, заблудился в горах, где его задержали. Об этом в среду сообщила Госпрогранслужба Украины.

«Мужчина пытался пробраться на территорию Словакии. Он шел по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь. (…) Как только поймал связь, сразу позвонил «102"», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники органов правопорядка незамедлительно сообщили об инциденте пограничникам. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь беглецу придется ответить перед законом.
всу Украина госпогранслужба
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