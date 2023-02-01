На Украине призывник сбежал от службы в ВСУ и заблудился в горах

Гражданин Украины, который пытался сбежать от призыва в Вооруженные силы республики, заблудился в горах, где его задержали. Об этом в среду сообщила Госпрогранслужба Украины.
«Мужчина пытался пробраться на территорию Словакии. Он шел по проложенному заранее маршруту, однако потерял ориентировку и заблудился в горах. В лесу он провел всю ночь. (…) Как только поймал связь, сразу позвонил «102"», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники органов правопорядка незамедлительно сообщили об инциденте пограничникам. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Теперь беглецу придется ответить перед законом.