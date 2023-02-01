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Пользователи Twitter посмеялись над главой МИД Украины Мельником после его слов о «победе ВСУ»

Политика
Пользователи Twitter посмеялись над главой МИД Украины Мельником после его слов о «победе ВСУ»

Пользователи Twitter едко прокомментировали пост заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника о скором успехе украинской армии.

Политик выложил на своей странице в социальной сети фотографию Киева и заявил о солнце, которое взошло над Киевом надежде на «триумф». В комментариях к этой записи пользователи высмеяли нелепые прогнозы политика и уверили политика в возможности Украины победить только на Евровидении.

«Единственные победители на Украине — это, как обычно, коррумпированные политики и олигархи», — добавил один из комментаторов.

Читатели заметили, что «это знак!», и предположили, что солнце теперь светит только украинским властям, которые, похоже, уверились в своей исключительности. Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил владельца соцсети Илона Маска в намеренном занижении популярности аккаунтов, связанных с киевскими властями.
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