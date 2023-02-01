Пользователи Twitter посмеялись над главой МИД Украины Мельником после его слов о «победе ВСУ»

Политик выложил на своей странице в социальной сети фотографию Киева и заявил о солнце, которое взошло над Киевом надежде на «триумф». В комментариях к этой записи пользователи высмеяли нелепые прогнозы политика и уверили политика в возможности Украины победить только на Евровидении.