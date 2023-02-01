Иномарка сбила курьера на улице Лизы Чайкиной в Петербурге

Неубранные от снега дороги в Петербурге показывают отношение Смольного к вопросу очистки улиц от последствий непогоды. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, команда губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать. Из-за этого город на Неве регулярно утопает в снегу.