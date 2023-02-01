Иномарка сбила курьера на улице Лизы Чайкиной в Петербурге

Водитель коричневой «Киа Рио» сбил курьера на заснеженной улице Лизы Чайкиной в Петербурге. В результате ДТП пострадавший получил травму головы и сильный ушиб колена.
Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия. В соцсетях попросили свидетелей откликнуться. Пост был опубликован в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
Неубранные от снега дороги в Петербурге показывают отношение Смольного к вопросу очистки улиц от последствий непогоды. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, команда губернатора Александра Беглова продолжает бездействовать. Из-за этого город на Неве регулярно утопает в снегу.