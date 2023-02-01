В Банке России озвучили статистику по кредитным каникулам для участников СВО и их семей

С конца сентября до конца декабря 2022 года российские банки оформили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы более чем на 63 млрд рублей, передает пресс-служба ЦБ РФ.
Также кредитные каникулы предоставлены для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса. С октября по декабрь прошлого года этот показатель составил 395,5 млн рублей.
Ранее обоснованными признали 10% жалоб военнослужащих, которые рассказали об отказе банков предоставлять кредитные каникулы или списать задолженность. Однако наибольшая часть проблем, как оказалось, была связана со сбоем в программном обеспечении: неверное начисление процентов и сроков каникул и т.д. Вскоре ошибки были исправлены.