В Банке России озвучили статистику по кредитным каникулам для участников СВО и их семей

Ранее обоснованными признали 10% жалоб военнослужащих, которые рассказали об отказе банков предоставлять кредитные каникулы или списать задолженность. Однако наибольшая часть проблем, как оказалось, была связана со сбоем в программном обеспечении: неверное начисление процентов и сроков каникул и т.д. Вскоре ошибки были исправлены.