Психологи из Китая заявили, что нехватка сна усиливает агрессию

Регулярный недостаток качественного сна провоцирует агрессивное поведение. К такому выводу пришли психологи из Юго-Западного университета в Китае.
В исследовании приняли участие 450 студентов, которые проходили опросы касательно качества сна и уровня агрессии. Им также замерили активность мозга с помощью МРТ.
«Как оказалось, плохое качество сна повысило враждебность студентов», — сообщили ученые.
Они подчеркнули, что из-за недосыпа портятся межличностные отношения. Поэтому важно, чтобы люди не игнорировали потребность организма в качественном и регулярном сне, передает журнал Biological Psychology.