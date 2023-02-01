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Психологи из Китая заявили, что нехватка сна усиливает агрессию

Общество
Психологи из Китая заявили, что нехватка сна усиливает агрессию

Регулярный недостаток качественного сна провоцирует агрессивное поведение. К такому выводу пришли психологи из Юго-Западного университета в Китае.

В исследовании приняли участие 450 студентов, которые проходили опросы касательно качества сна и уровня агрессии. Им также замерили активность мозга с помощью МРТ.

«Как оказалось, плохое качество сна повысило враждебность студентов», — сообщили ученые.

Они подчеркнули, что из-за недосыпа портятся межличностные отношения. Поэтому важно, чтобы люди не игнорировали потребность организма в качественном и регулярном сне, передает журнал Biological Psychology.
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