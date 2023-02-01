Яков Кедми: Израиль не будет помогать Киеву, а Россия победит, когда сама этого захочет

Политолог, бывший руководитель одной из спецслужб Израиля Яков Кедми рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему он не верит в поражение России в противостоянии с Западом, и объяснил, почему Израиль не будет помогать киевскому режиму.
Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. По их мнению, у России нет ни средств, ни промышленного потенциала, достаточного, чтобы одержать победу в противостоянии с Западом.
Политолог, бывший руководитель одной из спецслужб Израиля Яков Кедми считает подобные заявления западных СМИ пустой болтовней. По его словам, аргументы, которые они приводят, не выдерживают никакой критики, так как не подтверждаются фактами.
«На основании чего это произойдет? Российская экономика пока выдерживает намного лучше все эти кризисные ситуации, чем они. Ничего из того, что они предсказывали российской экономики, не произошло. Российское общество намного более уверенно в политике своей страны и больше дает поддержку руководству РФ, чем до того, как началась СВО», — рассказал Яков Кедми.
Единственное, чего добились на Западе, так это только обострили тон в выражениях по отношению к России, считает политолог. Однако криками и хамством в международных отношениях никто никогда себе победу не завоевывал, отметил он.
Политолог отмечает рост влияния России в мире после начала СВО. Конфронтация с Западом, по его словам, идет на пользу российской экономике и системе государственного управления, которые активно избавляются от тяжелого наследия 1990-х годов. Главным препятствием, мешающим преодолению многих внутренних проблем России, эксперт считает явный и неявный саботаж госчиновников и топ-менеджеров, которые имеют интересы за пределами РФ.
Политолог не считает, что у Запада имеются какие-то преимущества перед РФ в военной сфере. По его словам, вооруженные силы России обладают достаточным количество вооружений, чтобы противостоять западной агрессии.
«Желательно, чтобы было больше беспилотников и чтобы разведка со спутников и целеуказания были в больших размерах. Но это не критически. Нет ни одного вида вооружений, которые в России сегодня находятся в критическом состоянии, что могло бы поставить под угрозу действия российских войск или безопасность России», — заявил Яков Кедми.
Анонсированные поставки ВСУ ракет среднего радиуса действия не изменят ситуацию на полях сражений в пользу Киева, считает эксперт. По его словам, они, конечно, представляют серьезную опасность складам и командным пунктам в глубине территории российских войск, однако они не могут решить судьбу сражений.
«Судьбу сражения решают танки, минометы до 120 миллиметров, то есть на глубину до девяти километров, полевая артиллерия до 15-20 километров. Дальнобойная артиллерия или отдельные ракеты в данном случае решающего значения не решают», — отметил Яков Кедми.
В современных боестолкновениях большое значение имеет маневренность. И добиться необходимого уровня маневренности, отметил эксперт, можно только за счет более высокого боевого искусства как командиров, так и рядовых солдат.
«Я помню один бой, когда с египетской стороны участвовали лучшие танки в мире, которые тогда были, Т-62А. Было интересно посмотреть. Элитный полк египетской армии был уничтожен за 40 минут нашими танками. Их полк, наша бригада. Все это определялось качеством танкистов, качеством офицеров, подготовкой, военным искусством, поэтому проблем у нас не было», — рассказал Яков Кедми об одном эпизоде войны Судного дня между Израилем и Египтом.
Чтобы добиться высокого профессионализма военных, необходимо основательно готовить их в период срочной службы и постоянно повышать их квалификацию на сборах после выхода в запас. Именно благодаря такой системе подготовки военных, которая существует в Израиле, это небольшое государство сдерживает натиск ближневосточных соседей, отметил бывший высокопоставленный офицер спецслужб Израиля.
Комментируя вопрос, почему Израиль, несмотря на очевидную антисемитскую направленность националистических группировок на Украине, не вмешивается в ситуацию там, политолог ответил, что такую позицию занимает политическое руководство Израиля. По его словам, это проблема не только Израиля, но и большинства европейских государств, где правящие элиты проводят курс, противоречащий национальным интересам.
«Весь болгарский народ за Россию, а правительство Болгарии нет. Чехи не хотят, чтобы Чехия была против России, а чешское правительство да. Финны не хотят, чтобы Финляндия потеряла нейтральность, а финское правительство хочет. В Израиле так же. Это политики виноваты, продажные политики, бесчестные», — пояснил Яков Кедми.
Политолог сомневается, что Израиль начнет предоставлять какую-либо помощь киевскому режиму. Заявления премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху по данному поводу, по его мнению, являются пустой болтовней. Решения по таким серьезным вопросам в Израиле принимаются военными и руководителями спецслужб, а они не хотят предпринимать каких-либо действий, которые могли бы обострить отношения между Россией и Израилем или навредить российской армии, отметил Яков Кедми.