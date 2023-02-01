Яков Кедми: Израиль не будет помогать Киеву, а Россия победит, когда сама этого захочет

Масс-медиа западных стран ежедневно хоронят Россию, утверждая, что у нее нет шансов выстоять против полусотни стран-участниц антироссийской коалиции во главе с США. По их мнению, у России нет ни средств, ни промышленного потенциала, достаточного, чтобы одержать победу в противостоянии с Западом.