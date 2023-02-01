РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию. События дня

Сегодня в ходе заседания правительства Михаил Мишустин заявил о намерении выделить около 2,5 миллиарда рублей на социальную газификацию, которая коснется 54 регионов страны. По словам премьер-министра, общее количество заявок на подведение газовых магистралей приближается к миллиону.
Ранее зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев подмечал, что программу социальной газификации необходимо запустить как можно скорее и в новых регионах страны.
Сегодня, 1 февраля, в Twitter-аккаунте советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка появилась информация о проходящих переговорах по поставке Киеву ракет повышенной дальности и штурмовой авиации. Ранее официальные лица Украины уже заявляли о том, что рассчитывают на поддержку «партнеров Незалежной» в вопросе поставок Киеву более дальнобойной артиллерии и авиации, способной поражать цели на территории России, в частности в Крыму.
Сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Литвы выслать российских послов из стран Европы является результатом русофобской политики, которая на сегодняшний день превалирует в странах Прибалтики. Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал европейские страны выслать представителей РФ. В ответ на это Россия закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии ведомств принято на основе принципа взаимности.