РФ выделит 2,5 млрд рублей на социальную газификацию. События дня

Сегодня первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что призыв Литвы выслать российских послов из стран Европы является результатом русофобской политики, которая на сегодняшний день превалирует в странах Прибалтики. Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал европейские страны выслать представителей РФ. В ответ на это Россия закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии ведомств принято на основе принципа взаимности.